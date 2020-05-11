Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci

Instagram üzerinden Arda Turan ile canlı yayın yapan Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya övgü dolu sözler söyledi.

"ŞAMPİYONLUK FARKININ SEBEBİ MUSLERA'DIR"

Fenerbahçe ve Galatasaray arasından son 2-3 yıllık şampiyonluk sayıları arasındaki farkın nedeni olarak Uruguaylı kaleciyi gösteren Belözoğlu, "Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki rekabette, özellikle son 2-3 senelik şampiyonluk farkının yegane sebebi bana göre Muslera'dır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kaptanı ayrıca, Fernando Muslera'nın muhteşem bir kaleci olduğunu da sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE'YE GELEN EN İYİ YABANCILAR; HAGI, ALEX, MUSLERA"

Türkiye'de top koşturmuş en iyi yabancı futbolcuların sorulması üzerine ise 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Hagi, Alex ve Muslera" yanıtını verdi.