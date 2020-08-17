Fenerbahçeli Caner Erkin, koluna kızının dövmesini yaptırdı

Milli futbolcu Caner Erkin, kızına duyduğu aşkı ölümsüzleştirdi. Erkin, koluna Ağustos 2018'de dünyaya gelen kızı Mihran Ela'nın dövmesini yaptırdı.

Bu sezon yeniden Fenerbahçe forması giyecek olan Caner Erkin, Ocak 2018'de oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya Roma'da nikah masasına oturmuştu.

VÜCUDUNDA EŞİNİN DE DÖVMESİ BULUNUYOR

Yıldız futbolcu, mutluluğa imza atmadan önce Şükran Ovalı'nın bir fotoğrafını koluna dövme yaptırmıştı.

"ARALARINDAKİ İLİŞKİ MUHTEŞEM"

Bir röportajında Caner Erkin ile kızı arasındaki ilişkiden bahseden Şükran Ovalı, "Mihran Ela babasına aşık. Caner'i görünce sevinçten havalara uçuyor. Aralarındaki ilişki muhteşem" ifadelerini kullanmıştı.