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Fenerbahçeli Caner Erkin, koluna kızının dövmesini yaptırdı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin, koluna 2018 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen kızı Mihran Ela'nın dövmesini yaptırdı.

17.08.2020 22:55 | Son Güncelleme: 18.08.2020 00:06

Milli futbolcu Caner Erkin, kızına duyduğu aşkı ölümsüzleştirdi. Erkin, koluna Ağustos 2018'de dünyaya gelen kızı Mihran Ela'nın dövmesini yaptırdı.

Bu sezon yeniden Fenerbahçe forması giyecek olan Caner Erkin, Ocak 2018'de oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya Roma'da nikah masasına oturmuştu.

Fenerbahçeli Caner Erkin, koluna kızının dövmesini yaptırdı

VÜCUDUNDA EŞİNİN DE DÖVMESİ BULUNUYOR

Yıldız futbolcu, mutluluğa imza atmadan önce Şükran Ovalı'nın bir fotoğrafını koluna dövme yaptırmıştı.

Fenerbahçeli Caner Erkin, koluna kızının dövmesini yaptırdı

"ARALARINDAKİ İLİŞKİ MUHTEŞEM"

Bir röportajında Caner Erkin ile kızı arasındaki ilişkiden bahseden Şükran Ovalı, "Mihran Ela babasına aşık. Caner'i görünce sevinçten havalara uçuyor. Aralarındaki ilişki muhteşem" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçeli Caner Erkin, koluna kızının dövmesini yaptırdı
Haber Yorumları (2)
KARAKTER MESELESİ: BİRİNE PARA ATTILAR. . . . . . . . . . BİRİNE KÜFRETTİLER YİNEDE ORAYA GİTTİLER
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ARİF GSLİ: İslam uygun olmayanı yapmak. İslamı kabul etmemek demek.
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