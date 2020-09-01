Fenerbahçe, yeni transferi Barış Sungur'u Kırşehir Belediyespor'a kiraladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı genç futbolcu Barış Sungur'u kiraladı.

TRT Spor'un haberine göre; Yeşil beyazlı kulüp, sarı lacivertli takımın daha fazla süre alabilmesi için kiralamak istediği 18 yaşındaki forveti renklerine bağladı.

BUCASPOR'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Ağustos ayının başında 1928 Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Sungur, önümüzdeki sezon Kırşehir Belediyespor formasını terletecek.

Sarı lacivertli ekip, 18 yaşındaki yetenekli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.