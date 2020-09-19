Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Akpom, Middlesbrough'a transfer oldu

İngiltere Championship ekibi Middlesbrough, golcü futbolcu Chuba Akpom'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Kırmızı beyazlılar, PAOK'tan 24 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. İngiliz futbolcunun adı, Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyordu.

3 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon toplamda 3 resmi maçta forma giyen Akpom, 2 asistlik bir performans sergiledi.