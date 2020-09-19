Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Akpom, Middlesbrough'a transfer oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Akpom, Middlesbrough'a transfer oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da listesinde bulunan PAOK'lu golcü futbolcu Chuba Akpom, İngiltere Championship ekibi Middlesbrough'a transfer oldu.

19.09.2020 18:31 | Son Güncelleme: 19.09.2020 18:41

İngiltere Championship ekibi Middlesbrough, golcü futbolcu Chuba Akpom'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Kırmızı beyazlılar, PAOK'tan 24 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. İngiliz futbolcunun adı, Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyordu.

3 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon toplamda 3 resmi maçta forma giyen Akpom, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Akpom, Middlesbrough'a transfer oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Halife Hafter Süleyman Soylu Erol Mütercimler
Magazin Halil Sezai Bülent Ersoy Fahriye Evcen Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Arda Turan Metin Oktay Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Adana Bursa Milli Fransa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Akpom, Middlesbrough'a transfer oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 19:12:12. #1.15#
title