Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Akpom, Middlesbrough'a transfer oldu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da listesinde bulunan PAOK'lu golcü futbolcu Chuba Akpom, İngiltere Championship ekibi Middlesbrough'a transfer oldu.

İngiltere Championship ekibi Middlesbrough, golcü futbolcu Chuba Akpom'u kadrosuna kattığını duyurdu. Kırmızı beyazlılar, PAOK'tan 24 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. İngiliz futbolcunun adı, Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyordu. 3 MAÇTA FORMA GİYDİ Bu sezon toplamda 3 resmi maçta forma giyen Akpom, 2 asistlik bir performans sergiledi.