Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Akpom, Middlesbrough'a transfer oldu
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da listesinde bulunan PAOK'lu golcü futbolcu Chuba Akpom, İngiltere Championship ekibi Middlesbrough'a transfer oldu.
19.09.2020 18:31 | Son Güncelleme: 19.09.2020 18:41
İngiltere Championship ekibi Middlesbrough, golcü futbolcu Chuba Akpom'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Kırmızı beyazlılar, PAOK'tan 24 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. İngiliz futbolcunun adı, Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyordu.
3 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon toplamda 3 resmi maçta forma giyen Akpom, 2 asistlik bir performans sergiledi.