Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede konu ekip Trabzonspor, ilk maçta aldığı 2-1'lik skorun avantajını kullanarak finale yükselmek istiyor. Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe ise rakibini mağlup ederek adını finale yazdırmayı hedefliyor.

Saat 20:45'te başlayacak mücadaleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Bu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriqi

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, A. Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth