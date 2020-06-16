Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. İlk maçı 2-1 kazanan Trabzonspor Kadıköy'den kendisine yetecek sonucu almak, Fenerbahçe ise rakibini mağlup ederek finale yükselmek istiyor. Dev maç öncesi, iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede konu ekip Trabzonspor, ilk maçta aldığı 2-1'lik skorun avantajını kullanarak finale yükselmek istiyor. Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe ise rakibini mağlup ederek adını finale yazdırmayı hedefliyor. Saat 20:45'te başlayacak mücadaleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle; FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriqi TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, A. Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth