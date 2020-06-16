Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. İlk maçı 2-1 kazanan Trabzonspor Kadıköy'den kendisine yetecek sonucu almak, Fenerbahçe ise rakibini mağlup ederek finale yükselmek istiyor. Dev maç öncesi, iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.
16.06.2020 19:46 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:05
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede konu ekip Trabzonspor, ilk maçta aldığı 2-1'lik skorun avantajını kullanarak finale yükselmek istiyor. Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe ise rakibini mağlup ederek adını finale yazdırmayı hedefliyor.
Saat 20:45'te başlayacak mücadaleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Bu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriqi
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, A. Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth