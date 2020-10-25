Süper Lig'de dev maç başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor, kozlarını Ülker Stadı'nda paylaşıyor.

Ligdeki ilk 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen ve 3 galibiyet elde eden Fenerbahçe, ilk 5 haftada sadece 1 kez kazanabilen ezeli rakiplerinden Trabzonspor karşısında 3 puana ulaşarak iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Konuk bordo-mavili takım ise Kadıköy deplasmanından 3 puanla ayrılarak kötü serisini sonlandırmak istiyor.

İKİ TAKIMDA DA 3 EKSİK VAR

Ev sahibi Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Mame Thiam ve Ferdi Kadıoğlu dışında eksik bulunmazken, Trabzonspor'da Ekuban, Abdülkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen kadroda yer almadı.

Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 2: Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında Valencia istediği gibi vuramadı ve top kaleci Uğurcan'da kaldı.

Dakika 8: Caner'in sol kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Valencia kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

Dakika 15: Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Abdülkadir'in içeri çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.

Dakika 23: Sosa ve Lemos'un çarpışmasının ardından topu kazanan Afobe'nin ceza sahası içinden çektiği düzgün şut kaleci Altay'ın solundan ağlarla buluştu.