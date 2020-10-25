Süper Lig'de dev maç başladı! Canlı anlatım

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak dev mücadelede iki takımın da hedefi, 3 puan alarak ezeli rakibine darbe vurmak. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.