Süper Lig'de dev maç başladı! Canlı anlatım
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak dev mücadelede iki takımın da hedefi, 3 puan alarak ezeli rakibine darbe vurmak. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor, kozlarını Ülker Stadı'nda paylaşıyor.
Ligdeki ilk 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen ve 3 galibiyet elde eden Fenerbahçe, ilk 5 haftada sadece 1 kez kazanabilen ezeli rakiplerinden Trabzonspor karşısında 3 puana ulaşarak iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Konuk bordo-mavili takım ise Kadıköy deplasmanından 3 puanla ayrılarak kötü serisini sonlandırmak istiyor.
İKİ TAKIMDA DA 3 EKSİK VAR
Ev sahibi Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Mame Thiam ve Ferdi Kadıoğlu dışında eksik bulunmazken, Trabzonspor'da Ekuban, Abdülkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen kadroda yer almadı.
Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe