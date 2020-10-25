Süper Lig'de dev maç başladı! Canlı anlatım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Süper Lig'de dev maç başladı! Canlı anlatım

25.10.2020 18:21 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:00

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak dev mücadelede iki takımın da hedefi, 3 puan alarak ezeli rakibine darbe vurmak. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor, kozlarını Ülker Stadı'nda paylaşıyor.

Ligdeki ilk 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen ve 3 galibiyet elde eden Fenerbahçe, ilk 5 haftada sadece 1 kez kazanabilen ezeli rakiplerinden Trabzonspor karşısında 3 puana ulaşarak iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Konuk bordo-mavili takım ise Kadıköy deplasmanından 3 puanla ayrılarak kötü serisini sonlandırmak istiyor.

İKİ TAKIMDA DA 3 EKSİK VAR

Ev sahibi Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Mame Thiam ve Ferdi Kadıoğlu dışında eksik bulunmazken, Trabzonspor'da Ekuban, Abdülkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen kadroda yer almadı.

Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

Süper Lig'de dev maç başladı! Canlı anlatım

İlgili Haberler

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 FT Antalyaspor: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 FT Antalyaspor: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Haber Yorumları (2)
METİN: Fb 3 0 bekliyoruz yada daha üst hadi yolun şu TS lileri hak ettiler Acıların çocukları
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
YÜCEL: Boş konuyorsun.
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Vladimir Putin İbrahim Aydemir Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Halil Sezai Sinem Kobal
Spor Can Bartu Serdar Aziz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Ankara Esenyurt Vatandaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig'de dev maç başladı! Canlı anlatım - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 19:02:13. #1.15#
title