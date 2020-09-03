Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar birer birer gerçekleşiyor. Mevlüt Erdinç'in takımdan ayrılması netleşirken bir isim daha Samandıra'ya veda edecek. Sarı lacivertlilerin orta sahası Tolgay Arslan için harekete geçildiği aktarıldı.

TRT Spor'un haberine göre yönetim, Bundesliga 2 ekibi Hannover'in gündeminde yer alan Tolgay'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.

2 GOL ATTI

Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen sezon 21 resmi maçta 1034 dakika süre alırken, kupada 2 gol attı.

ALMANYA'DA OYNADI

Tolgay, daha önce de Almanya'da ter dökmüş ve Hamburg ile Alemannia Aachen'de futbol oynamıştı.