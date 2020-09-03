HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı

Mevlüt Erdinç ile yollarını ayıran Fenerbahçe, forma şansı bulamayan Tolgay Arslan ile de ayrılığa hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin Bundesliga 2 ekibi Hannover'in de transfer listesindeki futbolcuyla sözleşme fesih işlemi için görüşmelere başladığı ifade edildi.

03.09.2020 17:36 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:43

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar birer birer gerçekleşiyor. Mevlüt Erdinç'in takımdan ayrılması netleşirken bir isim daha Samandıra'ya veda edecek. Sarı lacivertlilerin orta sahası Tolgay Arslan için harekete geçildiği aktarıldı.

TRT Spor'un haberine göre yönetim, Bundesliga 2 ekibi Hannover'in gündeminde yer alan Tolgay'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.

2 GOL ATTI

Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen sezon 21 resmi maçta 1034 dakika süre alırken, kupada 2 gol attı.

ALMANYA'DA OYNADI

Tolgay, daha önce de Almanya'da ter dökmüş ve Hamburg ile Alemannia Aachen'de futbol oynamıştı.

Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Müjde Ar Yıldız Tilbe Didem Soydan Çağatay Ulusoy
Spor Falcao Eddie Newton Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Adana Bakan Yunanistan
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı - Hannover
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 17:43:15. #1.14#
title