Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi

Sivasspor'un yıldız ismi Mert Hakan Yandaş'a gelen tepkilere Fenerbahçe taraftarından karşılık geldi. Sarı-lacivertli ekibin taraftarları, Galatasaray ve Sivassporlu taraftarlardan tepki toplayan Mert Hakan için Twitter'da destek paylaşımları yaptı.

Sarı lacivertli taraftarlar, 25 yaşındaki orta sahanın Kayserispor maçında kaçırdığı penaltının ardından büyük tepki görmesiyle adeta harekete geçti. Maç 0-0'ken kaçan penaltı ve Kayserispor'un maçı kazanarak kırmızı-beyazlıların şampiyonluk yarışındaki fırsatı değerlendirememesi Sivaslıların faturayı yıldız oyuncuya kesmesine sebep olmuştu.

Sivas taraftarının ardından, Galatasaraylılar da başarılı orta sahaya sert eleştirilerde bulunmuş ve Fenerbahçe'yi tercih etmesinden ötürü oyuncuya tepki göstermişti.

TWITTER HESABINI KAPATTI

Ligin bitimiyle beraber Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşecek olan Mert Hakan Yandaş, Kayserispor maçında kaçırdığı penaltının ardından önce Sivasspor, daha sonra da Galatasaray taraftarının eleştirilerine maruz kalmış ve sonunda da Twitter hesabını kapatmıştı.

GÜNDEMDE İLK SIRADA YER ALDI

Dün akşam saatlerine kadar tepkilerin dinmemesi üzerine Fenerbahçeliler, Mert Hakan'a sosyal medyadan destek kampanyası başlattı. Trend Topic listesinde ilk sıraya yerleşen #YanındayızMertHakan başlığına binlerce destek mesajı geldi.