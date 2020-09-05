Fenerbahçe Sivasspor kaç kaç? Fenerbahçe Sivasspor hangi kanalda, ne zaman? Fenerbahçe Sivasspor şifresiz canlı izleniyor mu?

The Land Of Legends Cup'ta ilk hazırlık karşılaşması Fenerbahçe - Antalyaspor arasında yapılmıştı ve sarı lacivertli takım 4-0 galibiyet elde etmişti. Bugün de Fenerbahçe Sivasspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Sivasspor maç sonucu kaç kaç? Fenerbahçe Sivasspor şifresiz canlı izleniyor mu? Fenerbahçe Sivasspor hangi kanalda? Fenerbahçe Sivasspor canlı takip!

FENERBAHÇE SİVASSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Sadık, Caner, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz, Sinan Gümüş, Thiam, Frey

Sivasspor: Muammer, Marcelo, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Ziya, Erdoğan, Gradel, Yatabare

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Sivasspor maçı DSmart ekranlarında olacak.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe 0-0 Sivasspor maçın ilk yarısı oynanıyor.

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