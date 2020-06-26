Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor

Savunmaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Roma forması giyen Juan Jesus'u transfer listesine aldı.

Brezilyalı futbolcu ve Roma kulübüyle henüz temasa geçmeyen sarı lacivertliler, 29 yaşındaki stoperi izletti. Gelecek sezon Sportif Direktör olarak kariyerine devam edecek olan Emre Belözoğlu'nun çok istediği Juan Jesus için ligin bitimine doğru harekete geçilecek ve İtalyan ekibine teklif yapılacak.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMEMİŞTİ

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon da Sambacı için girişimde bulunmuş ancak Jesus Türkiye'ye gelmek istememişti. 29 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi, Haziran 2021'de sona erecek.

Roma'da bu sezon sadece 4 maça çıkan Jesus, 3 sarı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, Roma'dan önce bir diğer İtalya devi Inter'in formasını giymişti.