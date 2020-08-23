Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek

Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe durmak bilmiyor. Son olarak Jose Sosa'yı kadrosuna katan sarı lacivertli ekibin Roma'lı Diego Perotti için son aşamada olduğu kaydedildi.

Roma ile anlaşmaya vardığı sarı lacivertlilerin Arjantinli futbolcuya 1.9 milyon euro, 16.4 milyon TL, ödeyeceği öne sürüldü. Takvim kaynaklı haberde deneyimli sol kanat oyuncusunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ifade edildi.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Bunun yanı sıra Erol Bulut'un ısrarla istediği Arjantinli sol kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

KALICI BİR SAKATLIĞI YOK

Geçmişte adale sakatlıkları yaşayan 32 yaşındaki oyuncunun kalıcı bir sakatlığının olmadığı belirtildi.

23 GOL ATTI

Kariyerine Deportivo Moron'da başlayan Perotti, sırasıyla Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma'da oynadı. Arjantinli milli oyuncu, İtalyan ekibinde 2016'dan bu yana 91 lig maçına çıktı ve 23 gol attı.