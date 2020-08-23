Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek Transferin en hızlı takımlarından birisi olan Fenerbahçe'nin Roma forması giyen Diego Perotti transferi için son aşamada olduğu öğrenildi. Sarı lacivertli ekibin bu transfer için İtalyan temsilcisine 1.9 milyon euro, 16.4 milyon TL, ödeyeceği belirtildi.

Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe durmak bilmiyor. Son olarak Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin Roma'lı Diego Perotti için de son aşamada olduğu öğrenildi. Roma ile anlaşmaya vardığı sarı lacivertlilerin Arjantinli futbolcuya 1.9 milyon euro, 16.4 milyon TL, ödeyeceği öne sürüldü. Takvim kaynaklı haberde deneyimli sol kanat oyuncusunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ifade edildi. 2+1 YILLIK SÖZLEŞME Bunun yanı sıra Erol Bulut'un ısrarla istediği Arjantinli sol kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. KALICI BİR SAKATLIĞI YOK Geçmişte adale sakatlıkları yaşayan 32 yaşındaki oyuncunun kalıcı bir sakatlığının olmadığı belirtildi. 23 GOL ATTI Kariyerine Deportivo Moron'da başlayan Perotti, sırasıyla Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma'da oynadı. Arjantinli milli oyuncu, İtalyan ekibinde 2016'dan bu yana 91 lig maçına çıktı ve 23 gol kaydetti.