Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta ilk golünü attı
03.10.2020 19:54 | Güncelleme: 03.10.2020 20:09
Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, rakip ağları havalandırdı. Yıldız futbolcu böylece sarı lacivertli formayla ilk golünü atmış oldu.
Süper Lig'in 4. haftasında Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe'de Mbwana Samatta Süper Lig'deki ilk isabetli şutunda golle tanıştı.
Dakikalar 25'i gösterirken kullanılan köşe vuruşunda sahneye çıkan Tanzanyalı, ayak içiyle düzgün bir vuruş yaparak sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü attı.
ASTON VILLA'DAN KİRALANDI
Samatta geçtiğimiz hafta 6 milyon euroya satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiralanmıştı.