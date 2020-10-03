Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta ilk golünü attı

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, rakip ağları havalandırdı. Yıldız futbolcu böylece sarı lacivertli formayla ilk golünü atmış oldu.