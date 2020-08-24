Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından sarı lacivertlilerde virüse yakalanan ismin Jose Sosa olduğu düşünülüyor.
24.08.2020 16:26 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:41
Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
14 GÜN KARANTİNADA KALACAK
Carolina Alurralde, Instagram hesabından açıklamada bulunurken koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu ve 14 gün boyunca evde karantina altında kalacağını belirtti.
Alurralde'nin paylaşımının ardından birçok destek mesajı geldi.
BİR FUTBOLCUNUN KORONAYA YAKALANDIĞI DUYURULMUŞTU
Öğlen saatlerinde Fenerbahçe, bir futbolcusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Yaşanan gelişmenin ardından sarı lacivertlilerde virüse yakalanan ismin Jose Sosa olduğu düşünülüyor.