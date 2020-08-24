Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından sarı lacivertlilerde virüse yakalanan ismin Jose Sosa olduğu düşünülüyor.

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı. 14 GÜN KARANTİNADA KALACAK Carolina Alurralde, Instagram hesabından açıklamada bulunurken koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu ve 14 gün boyunca evde karantina altında kalacağını belirtti. Alurralde'nin paylaşımının ardından birçok destek mesajı geldi. BİR FUTBOLCUNUN KORONAYA YAKALANDIĞI DUYURULMUŞTU Öğlen saatlerinde Fenerbahçe, bir futbolcusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Yaşanan gelişmenin ardından sarı lacivertlilerde virüse yakalanan ismin Jose Sosa olduğu düşünülüyor.