Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe, Erol Bulut'a gelirken yanında iki antrenör getirme şartı koştu.

28.07.2020 22:12 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:49

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi. Sarı lacivertli yönetim, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile her konuda anlaştı.

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TÜRKİYE KUPASI FİNALİNİN ARDINDAN RESMİ İMZAYI ATACAK

TRTSpor'un haberine göre, Fenerbahçe ile önümüzdeki sezon için her konuda anlaşan Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor kupa finalinin ardından sezonun bitimi sonrasında resmi imzayı atacak.

Erol Bulut

TEKNİK HEYETİ BOZULACAK

Aytemiz Alanyaspor'da teknik kadrosunda 11-12 kişilik ekibi olan Erol Bulut'a, Fenerbahçe'ye gelirken yanında iki antrenör getireceği söylendi ve başarılı teknik adam yönetimin bu şartını kabul etti.