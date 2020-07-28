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Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe, Erol Bulut'a gelirken yanında iki antrenör getirme şartı koştu.

28.07.2020 22:12 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:49

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi. Sarı lacivertli yönetim, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile her konuda anlaştı.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİNİN ARDINDAN RESMİ İMZAYI ATACAK

TRTSpor'un haberine göre, Fenerbahçe ile önümüzdeki sezon için her konuda anlaşan Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor kupa finalinin ardından sezonun bitimi sonrasında resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Erol Bulut

TEKNİK HEYETİ BOZULACAK

Aytemiz Alanyaspor'da teknik kadrosunda 11-12 kişilik ekibi olan Erol Bulut'a, Fenerbahçe'ye gelirken yanında iki antrenör getireceği söylendi ve başarılı teknik adam yönetimin bu şartını kabul etti.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Haber Yorumları (8)
RAMCO: Hani lan dünyaca ünlü hocalar calıştırıp her sene şampiyonluğa oynayacaktık koç git şu şirketlerini yönet sendende bi açık olmaz Güzelim ülkemde ne zaman işi bilenler yönetimde olacak
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MEMLEKETİM: VAR var. Para yok. Bu sözde büyüklere sampiyonluk da yok.
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ALİ: emre bu adamı harcar demedi demeyin şimdiden fesatlanmaya başlamıştır
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