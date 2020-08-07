Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak

Fenerbahçe, 64 milyon euro olan takım harcama bütçesini TFF'nin açıkladığı verilere göre 18.8 milyon euro'ya indirmek zorunda olmasına rağmen üst üste transfer bombalarını patlatıyor. Öte yandan Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak transferlerini bitiren sarı lacivertlilerin bu sorunu nasıl çözeceği şimdiden konuşulmaya başlandı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a geldiği ilk dönem 1905 TL'lik sözleşmeye imza atan teknik direktör Fatih Terim'in uyguladığı bu taktiği hayata geçireceği ifade edildi. Kulüp, 1907 TL olmasa bile anlaştıkları oyuncularla TFF'nin de kabul edebileceği daha düşük bir rakama imza atabilir.

İŞ ADAMLARI DEVREYE GİREBİLİR

Oyuncuların alacağı geri kalan miktarı da kulübün ileri gelenlerinden biri kendi cebinden karşılayabilir. Bu yöntemin hayata geçirebileceğini vurgulayanlar oyuncu ile sadece maç başı prime anlaşılacağını, oyuncunun garanti parasının da bir Fenerbahçeli tarafından karşılanacağını ifade ediyor. Ayrıca bu durum Moussa Sow'u akıllara getirdi. Yıldız ismin transferini ileri gelen iş adamları karşılamış kulübün kasasından 1 TL çıkmamıştı.

İKİ ENGEL VAR

Fenerbahçe'nin önünde bu durum için iki engel olduğu vurgulandı. Kulüp, eğer transferin son gününe kadar yeni kaynak yaratır, bankalarla borç yapılandırmaya gidip, oyuncu satışı gerçekleştirebilirse bu transferlere federasyondan izin alabilir. Ancak ortadaki rakamlar nedeniyle bu ihtimalin gerçekleşme olasılığının çok düşük olduğu söylendi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Fenerbahçe, TFF'nin lisans vermemesi durumunda taraftarına "Biz elimizden geleni yaptık ama TFF engelini aşamadık" diyecek ve sezona düşük bütçeli bir takımla başlayacak.

İSTEDİĞİ BANKA İLE YAPILANDIRABİLİR

Lisans Kurulu'ndan bir üye, konu hakkında Hürriyet'e verdiği açıklamada "Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği ile borç yapılandırması gerektiğine dair söylem doğru değil. Fenerbahçe istediği bankalarla borç yapılandırmasına girebilir. Eğer bunu yapar ve Lisans Kurulu'na başvurursa kurul bunu inceler ve yapılan anlaşmanın şartlarına onay verir." Kurul üyesinin ifadesi aynen böyle. Başka bir seçenek de Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği ile yapılandırmaya gitmesi. Bu konuda da sarı lacivertlilerin başkan Ali Koç'un istediği şartlarda Bankalar Birliği 2 senesi ödemesiz 10 yıllık bir anlaşmaya vardığı ifade ediliyor. Bu anlaşmanın da birkaç gün içinde açıklanacağı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

KULÜPLER BİRLİĞİ HAMLESİ

Fenerbahçe'nin transfer konusunda umutlarını bağladığı ilk görüşme Kulüpler Birliği'nde gerçekleşecek. 8 kulübün katılacağı Kulüpler Birliği toplantısında TFF'nin getirdiği harcama limitleri konusunda kulüpler görüş alış verişinde bulunacak. Fenerbahçe ise farklı bir algoritma ile limitlerin belirlenmesini talep edecek. Bu öneri kabul edilirse Fenerbahçe transferlerini de tescil ettirmiş olacak.