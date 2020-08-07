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Fenerbahçe'nin transferlerdeki formülü: ya bankalarla anlaşma ya da 1907 TL

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK - Fenerbahçe üst üste transfer bombalarını patlatıyor.

07.08.2020 07:40 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:07

Spor Arena/ Adil DEMİRÇUBUK - Fenerbahçe üst üste transfer bombalarını patlatıyor. Üstelik 64 milyon Euro olan takım harcama bütçesini TFF'nin açıkladığı 18.8 milyon Euro'ya indirmek zorunda olmasına rağmen. Peki Fenerbahçe neye güvenerek bu transferleri gerçekleştiriyor? Gerçekleştirdiği bu transferlere Türkiye Futbol Federasyonu izin verecek mi? Futbolcuların lisanslarını tescil edecek mi? Hürriyet dün bu konu ile ilgili olarak ileri gelenlerin düşüncelerine başvurdu. Ortaya çıkan tablo şu:

'ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK AMA TFF ENGELİNİ AŞAMADIK'

F.Bahçe eğer transferin son gününe kadar yeni kaynak yaratır, bankalarla borç yapılandırmaya gidip, oyuncu satışı gerçekleştirebilirse bu transferlere TFF'den izin alır. Ama ortada öyle rakamlar var ki bu ihtimalin gerçekleşme olasılığı çok düşük. Peki öyleyse Fenerbahçe ne yapmaya çalışıyor? Gelin bunları maddeler halinde sıralayalım.

1- Sarı lacivertliler her ne olursa olsun transferleri yapıp Futbol Federasyonu'nun önüne koyacak. TFF lisans vermezse dönüp taraftarına "Biz elimizden geleni yaptık ama TFF engelini aşamadık" diyerek sezona düşük bütçeli bir takımla başlayacaklar.

'İSTEDİĞİ BANKA İLE YAPILANDIRABİLİR'

Bu madde önemli. Burayı biraz açalım. Lisans Kurulu'nun bir üyesinin Hürriyet'e ifade ettiği bir cümleyi de buraya aynen aktaralım: "Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği ile borç yapılandırması gerektiğine dair söylem doğru değil. Fenerbahçe istediği bankalarla borç yapılandırmasına girebilir. Eğer bunu yapar ve Lisans Kurulu'na başvurursa kurul bunu inceler ve yapılan anlaşmanın şartlarına onay verir." Kurul üyesinin ifadesi aynen böyle. Başka bir seçenek de Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği ile yapılandırmaya gitmesi. Bu konuda da sarı lacivertlilerin başkan Ali Koç'un istediği şartlarda Bankalar Birliği 2 senesi ödemesiz 10 yıllık bir anlaşmaya vardığı ifade ediliyor. Bu anlaşmanın da birkaç gün içinde açıklanacağı söyleniyor.

SOW'DAKİ GİBİ İŞ ADAMLARI GÖREVE...

3- 1907 TL formülü. Hatırlarsanız Fatih Terim'in Galatasaray'a geldiği ilk dönem 1905 TL'lik bir sözleşmeye imza attığı ifade edilmişti. Fenerbahçe için de limiti aşmanın formülü olarak bu yöntem gündeme gelebilir. Yani sarı lacivertliler 1907 TL olmasa bile anlaştıkları oyuncularla TFF'nin de kabul edebileceği daha düşük bir rakama imza atabilirler. Oyuncunun alacağı olan geri kalan miktarı da Fenerbahçe'nin ileri gelenlerinden biri kendi cebinden karşılayabilir. (Hatırlarsanız Moussa Sow transferini Fenerbahçe'nin ileri gelen iş adamları karşılamış kulübün kasasından 1 TL çıkmamıştı.) Bu yöntemin hayata geçirebileceğini vurgulayanlar oyuncu ile sadece maç başı prime anlaşılacağını, oyuncunun garanti parasının da bir Fenerbahçeli tarafından karşılanacağını ifade ediyorlar. Ancak bu durumun 2 engeli var.

2 ÖNEMLİ ZORLUK SÖZ KONUSU

Birincisi oyuncu kulübün bu teklifini kabul eder mi? Çünkü herhangi bir ihtilaf halinde futbolcunun başvuracağı FIFA gibi ilgili mercilere elinde mukavelesi ile gitmesi gerekiyor. Zorluklardan biri bu.

İkinci zorluk ise TFF'nin bu sözleşmeyi kabul edip etmeyeceği. Uluslararası bir denetimde böyle bir sözleşmenin yapıldığına dair bir kanıt elde edilirse, sarı lacivertlileri çok daha büyük bir ceza bekleyebilir.

Şimdi başa tekrar dönelim, "Fenerbahçe bu transferleri nasıl ve neden yapıyor?" sorusuna. Yukarıdaki açıklamalarımız inşallah yeterli olmuştur. En büyük temennimiz başta Fenerbahçe tüm Türk takımlarının hiçbir engel ile karşılaşmadan transfer yapabilme özgürlüğüne kavuşmalarıdır.

VE FENER'DEN KULÜPLER BİRLİĞİ HAMLESİ

Fenerbahçe'nin transfer konusunda umutlarını bağladığı ilk görüşme Kulüpler Birliği'nde gerçekleşecek. 8 kulübün katılacağı Kulüpler Birliği toplantısında TFF'nin getirdiği harcama limitleri konusunda kulüpler görüş alış verişinde bulunacak. Fenerbahçe ise farklı bir algoritma ile limitlerin belirlenmesini talep edecek. Bu öneri kabul edilirse Fenerbahçe transferlerini de tescil ettirmiş olacak.

Fenerbahçe'nin transferlerdeki formülü: ya bankalarla anlaşma ya da 1907 TL

Kaynak: Hürriyet

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