Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı

Fenerbahçe'de uzun süredir transferin gündeminde yer alan Zahavi için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, Eran Zahavi'nin menajerine teşekkür etti ve teklif yapmayacaklarını iletti. İsrailli golcünün Bundesliga 2 ekibi Hannover'in teklifini değerlendirmeye aldığı belirtildi.

TEK RESMİ TEKLİF

İsrail kaynaklıSport 1'in haberine göre Eran Zahavi, şu ana kadar tek resmi teklifi Hannover'den aldı. Bundesliga 2 ekibi, mücadele edecek olan Hannover, İsrailli golcü için kulüp sınırlarını da zorlayarak teklifini iletti.

48 SAAT İÇERİSİNDE KARARINI VERECEK

Eran Zahavi'nin bu teklifi düşündüğü ve kararını 48 saat içerisinde Hannover'e ileteceği bilgisi verildi.

REKOR BEĞENİ

Eran Zahavi, Instagram hesabından kendisine ''Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)'' yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e ''Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!'' cevabını vermişti. Zahavi'nin bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken paylaşıma 24 saatten az bir süre içinde 614 bin beğeni ve 55 binin üzerinde yorum geldi.

91 GOL VE 27 ASİST YAPTI

Çin'de senelik 8-10 milyon euro arası bir para kazandığı öğrenilen 33 yaşındaki oyuncunun, kulübü adına bu süreçte toplamda 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem istatistiğinin, Fenerbahçe'yi adeta büyülediği ifade edildi.