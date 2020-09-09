Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı
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Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı

Fenerbahçe'nin transferinden vazgeçip teşekkür ettiği Eran Zahavi, yeni rotasını belirledi. Türkiye'ye gelmesi için sarı lacivertli taraftarların sosyal medyada rekor beğeni yaptığı golcü isim, Bundesliga 2'den Hannover'den gelen teklifi düşünüyor.

09.09.2020 17:15 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:28

Fenerbahçe'de uzun süredir transferin gündeminde yer alan Zahavi için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, Eran Zahavi'nin menajerine teşekkür etti ve teklif yapmayacaklarını iletti. İsrailli golcünün Bundesliga 2 ekibi Hannover'in teklifini değerlendirmeye aldığı belirtildi.

TEK RESMİ TEKLİF

İsrail kaynaklı Sport 1'in haberine göre Eran Zahavi, şu ana kadar tek resmi teklifi Hannover'den aldı. Bundesliga 2 ekibi, mücadele edecek olan Hannover, İsrailli golcü için kulüp sınırlarını da zorlayarak teklifini iletti.

48 SAAT İÇERİSİNDE KARARINI VERECEK

Eran Zahavi'nin bu teklifi düşündüğü ve kararını 48 saat içerisinde Hannover'e ileteceği bilgisi verildi.

REKOR BEĞENİ

Eran Zahavi, Instagram hesabından kendisine ''Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)'' yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e ''Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!'' cevabını vermişti. Zahavi'nin bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken paylaşıma 24 saatten az bir süre içinde 614 bin beğeni ve 55 binin üzerinde yorum geldi.

91 GOL VE 27 ASİST YAPTI

Çin'de senelik 8-10 milyon euro arası bir para kazandığı öğrenilen 33 yaşındaki oyuncunun, kulübü adına bu süreçte toplamda 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem istatistiğinin, Fenerbahçe'yi adeta büyülediği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı
Haber Yorumları (1)
TYC: hemen gaza gelip beğeni kasanlara sormak lazım. . . kimm ki bu adam da bize gelsin :)
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