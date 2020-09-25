Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki Admin adam detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı

Fenerbahçe, Aston Villa'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Mbwana Samatta'ya özel bir video hazırladı.

"ADMİN FORVETİ AÇIKLA"

Sarı lacivertlilerin resmi twitter hesabından "Ailemize hoş geldin Samatta" notuyla paylaştığı ve İstanbul'un tanıtıldığı videonun bir bölümünde duvara yansıtılan "Admin adam forveti açıkla" yazısı dikkat çekti. Videodaki bu detayı gözden kaçırmayan sarı lacivertli taraftarlar, paylaşımla ilgili birçok yorumda bulundu.

"TARAFTARIN SESİ OLMUŞ"

Fenerbahçe taraftarı tarafından çok beğenilen videoya "Admin forvet açıkla çok iyi transfer açıklaması. Taraftarın sesi olmuş" şeklinde yorumlar geldi. Birçok taraftar, sarı lacivertlilerin transferi duyurma şeklini "muazzam" olarak değerlendirdi.