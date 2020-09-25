Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki "Admin adam" detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı
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Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki "Admin adam" detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı

25.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:24

Fenerbahçe, yeni transferi Mbwana Samatta'yı videolu bir paylaşımla duyurdu. Videodaki "Admin adam forveti açıkla" yazısı sarı lacivertli taraftar tarafından beğeni topladı.

Fenerbahçe, Aston Villa'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Mbwana Samatta'ya özel bir video hazırladı.

"ADMİN FORVETİ AÇIKLA"

Sarı lacivertlilerin resmi twitter hesabından "Ailemize hoş geldin Samatta" notuyla paylaştığı ve İstanbul'un tanıtıldığı videonun bir bölümünde duvara yansıtılan "Admin adam forveti açıkla" yazısı dikkat çekti. Videodaki bu detayı gözden kaçırmayan sarı lacivertli taraftarlar, paylaşımla ilgili birçok yorumda bulundu.

Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki 'Admin adam' detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı

"TARAFTARIN SESİ OLMUŞ"

Fenerbahçe taraftarı tarafından çok beğenilen videoya "Admin forvet açıkla çok iyi transfer açıklaması. Taraftarın sesi olmuş" şeklinde yorumlar geldi. Birçok taraftar, sarı lacivertlilerin transferi duyurma şeklini "muazzam" olarak değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki 'Admin adam' detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı
Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki 'Admin adam' detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı
Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki 'Admin adam' detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı
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