Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi'den transfer sözleri: Kontratım devam ediyor, neler olacak bilmiyorum

Fenerbahçe ile adı anılan Eran Zahavi, transferiyle ilgili olarak İsrail'in Slovakya ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Transferle ilgili gelen soruya Eran Zahavi, "Geleceğimle ilgili söylenecek veya açıklanacak bir şey yok. Çin'deki kontratım hala devam ediyor. Neler olacağını hala bilemiyorum." cevabını verdi.

Zahavi, "Milli maçlar sona erdi. Yarından itibaren artık transfere odaklanabilirim. Transfer için bugünden yarına söylenecek bir şey yok. Çünkü, ben de bilmiyorum. Belli olunca hep birlikte göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Haberin detayında ise; Guangzhou R&F ile sözleşmesi Aralık sonunda bitecek olan 33 yaşındaki hücumcu, koronavirüs pandemi kuralları nedeniyle Çin'e geri dönerse, İsrail'in ekim ayında oynayacağı milli maçlarda forma giyemeyecek. Bu nedenle Çin'e geri dönemediği de belirtildi.

TARAFTARLAR UĞRUNA BEĞENİ REKORU KIRDI

Eran Zahavi, Instagram hesabından kendisine "Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)" yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e "Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!" cevabını vermişti.

Zahavi'nin bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken paylaşıma 24 saatten az bir süre içinde 748 bin beğeni ve 107 binin üzerinde yorum geldi.

EŞİ TARAFTARA HAYRAN KALDI

Shay Zahavi, Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden ilgisi sonrası İsrail basınına konuşmuş ve"Sosyal medyada gördüklerimden sonra şok oldum! Geçmişten bugüne tüm paylaşımlarıma 16.000 yorum gelmiş. Eran'ın son gönderisinde 800 binden fazla reaksiyon var. Fenerbahçeli taraftarların gücünü gördük, inanılmaz. Her yüklediğim fotoğrafa yüzlerce yorum gelmesi çok hoş. Sürekli 'Come to Fenerbahçe' yazıyorlar." diyerek sözlerini sürdüren Shay Zahavi, "Onları anlıyorum. Eran'ın Fenerbahçe için oynamasını çok istiyorlar. Onların yerinde olsam ben de Eran'ın takımımda oynamasını isterdim" ifadelerini kullanmıştı.

106 MAÇTA 91 GOL VE 27 ASİST

Çin'de senelik 8-10 milyon Euro arası bir para kazandığı öğrenilen 33 yaşındaki oyuncu, kulübü adına bu süreçte toplamda 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik istatistikler yakaladı.