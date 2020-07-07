Pozisyonlar arka arkaya geliyor! 9 dakikada 2 net pozisyon kaçtı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Düşme hattının 3 puan üstündeki ev sahibi ekip, alacağı 3 puanla korku bölgesinden bir adım daha uzaklaşmak istiyor. Sarı lacivertliler ise 2 maçlık galibiyet serisini artırmak ve Avrupa iddiasını sürdürme amacında.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci, forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı olacak.

İŞTE İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, İbrahim, Zargo Toure, Erdem, Soner, Fabricio, Sefa, Candeias, Flavio, Berat, Stancu.

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma Alper Ulusoy'un düdüğüyle başladı.

Dakika 5: Ertaç'ın uzun kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Soner, Jailson'dan şık bir hareketle topu kurtarıp çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta gitti.

Dakika 9: Soner'in sağ kanattan yerden ortasında Jailson topa ıska geçti. Bomboş durumda topla buluşan Stancu'nun vuruşu yan ağlarda kaldı.