Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Genç yıldız yine kadroda Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşılaşıyor. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadelede Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu. Geçtiğimiz hafta göztepe maçında 2 gol atan Ferdi Kadıoğlu, yine ilk 11'de kendine yer buldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Düşme hattının 3 puan üstündeki ev sahibi ekip, alacağı 3 puanla korku bölgesinden bir adım daha uzaklaşmak istiyor. Sarı lacivertliler ise 2 maçlık galibiyet serisini artırmak ve Avrupa iddiasını sürdürme amacında. FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. 3 OYUNCU CEZA SINIRINDA Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci, forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı olacak. FENERBAHÇE'NİN İLK 11'LER FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi.