Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mesut Özil'in Türkiye'ye transfer olacağı ileri sürüldü

Arsenal'dan ayrılmaya karar veren Mesut Özil'in arkadaşlarına sadece ABD ya da Türkiye'de oynamayı düşündüğünü söylediği öğrenildi.

Arsenal'de menajer Arteta ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi. The Sun'da yer alan habere göre Mesut Özil'in yeni rotası Türkiye veya ABD olacak. 2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan Mesut Özil, haftalık 350 bin pound ile kulübün en çok kazanan futbolcuları arasında yer alıyor.

Türk asıllı Alman futbolcunun ismi sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu.

(Kaynak: Fotomaç)