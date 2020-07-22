Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı

Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Trabzonspor forması giyen Filip Novak'ın menajeri bir kez daha siyah beyazlı ekibin kapısını çaldı.

Daha önce menajerinin önerdiği Çek futbolcu için yönetim, sezon sonunun beklemesi yanıtını verirken 30 yaşındaki başarılı sol bekin temsilcisi bu kez Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiğini Beşiktaş'a aktardı ve durumu yeniden hatırlattı.

NET BİR KARAR YOK

Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş, Novak'ın transferi konusunda henüz net bir karar vermiş değil.

TRABZON'DA KALMA SİNYALİ VERMİŞTİ

Hafta sonu İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'un Çek oyuncusu, maçın ardından yaptığı açıklamada "Elimizdeydi ve kaybettik. Futbol içerisinde böyle şeyler yaşanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz" diyerek Karadeniz ekibinde kalma sinyali vermişti.

10 GOLE DİREKT KATKI

Bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 40 maça çıkan Filip Novak, 10 gole direkt katkı sağladı ve 9 gol, 1 asistlik performans sergiledi.