HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir Filip Novak gelişmesi yaşandı. Trabzonspor'un sol beki Filip Novak'ın menajeri, siyah beyazlı kulübün kapısını ikinci kez çaldı ve oyuncusuna Fenerbahçe'nin de talip olduğunu hatırlattı.

22.07.2020 07:43 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:47

Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Trabzonspor forması giyen Filip Novak'ın menajeri bir kez daha siyah beyazlı ekibin kapısını çaldı.

Daha önce menajerinin önerdiği Çek futbolcu için yönetim, sezon sonunun beklemesi yanıtını verirken 30 yaşındaki başarılı sol bekin temsilcisi bu kez Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiğini Beşiktaş'a aktardı ve durumu yeniden hatırlattı.

NET BİR KARAR YOK

Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş, Novak'ın transferi konusunda henüz net bir karar vermiş değil.

TRABZON'DA KALMA SİNYALİ VERMİŞTİ

Hafta sonu İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'un Çek oyuncusu, maçın ardından yaptığı açıklamada "Elimizdeydi ve kaybettik. Futbol içerisinde böyle şeyler yaşanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz" diyerek Karadeniz ekibinde kalma sinyali vermişti.

10 GOLE DİREKT KATKI

Bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 40 maça çıkan Filip Novak, 10 gole direkt katkı sağladı ve 9 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Güncel
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı 3. Sayfa
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti Güncel
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi Magazin
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu 3. Sayfa
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı 3. Sayfa
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray'ın evli yıldızı Ryan Donk, İstanbul gecelerinde 2 kadınla görüntülendi
Galatasaray'ın evli yıldızı Ryan Donk, İstanbul gecelerinde 2 kadınla görüntülendi
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'in reklam afişleri kaldırıldı
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'in reklam afişleri kaldırıldı
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mensur Işık Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Selçuk Yöntem Huysuz Virjin
Spor İrfan Buz Okan Buruk Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Muğla Erkek Çocuk Üniversite
Şu an buradasınız: Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 09:52:27. #1.15#
title