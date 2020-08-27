Fenerbahçe'nin gündemindeki Zahavi, sarı lacivertlileri takip etmeye başladı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İsrailli golcü Eran Zahavi, sarı lacivertlilerin Instagram hesabını takibe alması dikkat çekti.

Bu gelişme transferin olumlu olarak sonuçlanacağı şeklinde yorumları beraberinde getirirken sarı lacivertli taraftarlar da büyük heyecan yarattı.

FALCAO'YU DA TAKİP EDİYOR

Eran Zahavi aynı zamanda Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'yu da takip ediyor.

7 MAÇTA 4 GOL ATTI

Son olarak Çin'in Guangzhou ekibinde forma giyen 33 yaşındaki İsrailli futbolcu, 7 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.