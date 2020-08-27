Fenerbahçe'nin gündemindeki Zahavi, sarı lacivertlileri takip etmeye başladı
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde yer alan futbolculardan Eran Zahavi'nin sosyal medyadan sarı lacivertlileri takibe alması taraftarda heyecan yarattı.
27.08.2020 12:34 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:01
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İsrailli golcü Eran Zahavi, sarı lacivertlilerin Instagram hesabını takibe alması dikkat çekti.
Bu gelişme transferin olumlu olarak sonuçlanacağı şeklinde yorumları beraberinde getirirken sarı lacivertli taraftarlar da büyük heyecan yarattı.
FALCAO'YU DA TAKİP EDİYOR
Eran Zahavi aynı zamanda Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'yu da takip ediyor.
7 MAÇTA 4 GOL ATTI
Son olarak Çin'in Guangzhou ekibinde forma giyen 33 yaşındaki İsrailli futbolcu, 7 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.