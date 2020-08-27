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Fenerbahçe'nin gündemindeki Zahavi, sarı lacivertlileri takip etmeye başladı

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde yer alan futbolculardan Eran Zahavi'nin sosyal medyadan sarı lacivertlileri takibe alması taraftarda heyecan yarattı.

27.08.2020 12:34 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:01

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İsrailli golcü Eran Zahavi, sarı lacivertlilerin Instagram hesabını takibe alması dikkat çekti.

Bu gelişme transferin olumlu olarak sonuçlanacağı şeklinde yorumları beraberinde getirirken sarı lacivertli taraftarlar da büyük heyecan yarattı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Zahavi, sarı lacivertlileri takip etmeye başladı

FALCAO'YU DA TAKİP EDİYOR

Eran Zahavi aynı zamanda Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'yu da takip ediyor.

7 MAÇTA 4 GOL ATTI

Son olarak Çin'in Guangzhou ekibinde forma giyen 33 yaşındaki İsrailli futbolcu, 7 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Zahavi, sarı lacivertlileri takip etmeye başladı
Haber Yorumları (2)
MURAT: bula bula bunu mu bulmuşlar. adam 33 yaşında ve çin den gelecek.
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FB: HAYIRLI OLSUN TRANSFER BİTMİŞ ZAHAVİ FENERBEHÇEDE BİR DOST
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