Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ve Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, bordo mavili ekibin yaptığı teklife olumlu yanıt vermedi.

17.08.2020 22:02 | Son Güncelleme: 17.08.2020 23:14

Fenerbahçe'nin transfer listesinden bulunan Jose Sosa, Trabzonspor ile yollarını ayırıyor.

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Sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız futbolcu, bordo mavili takımın teklifine olumlu yanıt vermedi. Trabzonspor'un bu gelişmenin ardından 35 yaşındaki futbolcuya teklif yapmayacağı öğrenildi.

29 MAÇTA 9 GOL ATTI

Jose Sosa, bu sezon Trabzonspor ile Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 9 gol 7 asistlik performans segiledi.