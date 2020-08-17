Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ve Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, bordo mavili ekibin yaptığı teklife olumlu yanıt vermedi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinden bulunan Jose Sosa, Trabzonspor ile yollarını ayırıyor. Sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız futbolcu, bordo mavili takımın teklifine olumlu yanıt vermedi. Trabzonspor'un bu gelişmenin ardından 35 yaşındaki futbolcuya teklif yapmayacağı öğrenildi. 29 MAÇTA 9 GOL ATTI Jose Sosa, bu sezon Trabzonspor ile Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 9 gol 7 asistlik performans segiledi.