Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor

Demir Grup Sivasspor'da bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer listesine girmeyi başaran Mert Hakan Yandaş, son haftalarda takımına katkı sağlayamıyor.

Süper Lig'in ilk 25 haftasında 6 gol ve 3 asistle takımına 9 gollük katkı yapan Yandaş, son 6 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

MERT YOKSA, SİVAS DA YOK

Sivasspor, yıldız futbolcunun gol ve asist katkısı veremediği 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak iyi başladığı sezonda şampiyonluk yarışının çok uzağında kaldı.

Sezon sonu Yiğidolar ile sözleşmesi sona erecek Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.