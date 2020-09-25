Fenerbahçe'nin gündemindeki Mandzukic, Lokomotiv Moskova'ya gidiyor

Hırvat Milli Takımının deneyimli forvet oyuncusu Mario Mandzukic, Rusya'ya gidiyor. Adı Fenerbahçe ile de anılan golcü futbolcu, yeni sezonda Lokomotiv Moskova formasını terletecek.

Son olarak Katar'ın Al-Duhail takımında oynayan 34 yaşındaki forvet, temmuz ayında kulübüyle olan sözleşmesini fesh etmesinden beri bir kulübe imza atmamıştı.

3 MİLYON EURO KAZANACAK

Daha önce Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi kulüplerde forma giyen oyuncu, 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı. Mandzukic'in Rus ekibinde senelik 3 milyon euro civarında kazanması bekleniyor.