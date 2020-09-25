Fenerbahçe'nin gündemindeki Mandzukic, Lokomotiv Moskova'ya gidiyor
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Mandzukic, Lokomotiv Moskova'ya gidiyor

25.09.2020 09:26 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:34

Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Hırvat golcü Mario Mandzukic, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına transfer oluyor. Mandzukic'in kısa süre içerisinde Rus ekibine imza atması bekleniyor.

Hırvat Milli Takımının deneyimli forvet oyuncusu Mario Mandzukic, Rusya'ya gidiyor. Adı Fenerbahçe ile de anılan golcü futbolcu, yeni sezonda Lokomotiv Moskova formasını terletecek.

Son olarak Katar'ın Al-Duhail takımında oynayan 34 yaşındaki forvet, temmuz ayında kulübüyle olan sözleşmesini fesh etmesinden beri bir kulübe imza atmamıştı.

3 MİLYON EURO KAZANACAK

Daha önce Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi kulüplerde forma giyen oyuncu, 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı. Mandzukic'in Rus ekibinde senelik 3 milyon euro civarında kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Mandzukic, Lokomotiv Moskova'ya gidiyor
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