Fenerbahçe'nin Diego Perotti transferinde pürüz çıktığı iddia edildi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Roma ile sözleşmesi devam eden Diego Perotti gündeme gelmişti. İstanbul'a getirilen Arjantinli futbolcunun sözleşme detaylarında anlaşmazlık çıktığı iddia edildi.

İKİNCİ YIL İÇİN FARKLI BİR TEKLİF YAPILDI

İtalyan basınından Il Tempo'nun haberine göre Fenerbahçe ile Diego Perotti arasında sözleşme konusunda anlaşmazlık yaşandı. Sarı lacivertlilerin, Perotti'ye sunduğu sözleşmenin ikinci yılı için farklı bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Oyuncunun menajerinin taraflar arasında anlaşma zemini oluşturmak için temaslarına devam ettiği belirtildi. Diego Perotti'nin son kararını bugün vereceği kaydedildi.