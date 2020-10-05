Fenerbahçe'nin Diego Perotti transferinde pürüz çıktığı iddia edildi

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin resmi transfer görüşmeleri adına İstanbul'a getirdiği Arjantinli oyuncu Diego Perotti ile anlaşma noktasında sorunlar yaşandığını iddia etti. Oyuncunun sözleşmesindeki ikinci yıla ilişkin şartlarda değişim olduğu ve Arjantinli oyuncunun nihai kararını bugün vereceği aktarıldı.