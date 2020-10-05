Fenerbahçe'nin Diego Perotti transferinde pürüz çıktığı iddia edildi
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Fenerbahçe'nin Diego Perotti transferinde pürüz çıktığı iddia edildi

05.10.2020 13:19 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:30

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin resmi transfer görüşmeleri adına İstanbul'a getirdiği Arjantinli oyuncu Diego Perotti ile anlaşma noktasında sorunlar yaşandığını iddia etti. Oyuncunun sözleşmesindeki ikinci yıla ilişkin şartlarda değişim olduğu ve Arjantinli oyuncunun nihai kararını bugün vereceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Roma ile sözleşmesi devam eden Diego Perotti gündeme gelmişti. İstanbul'a getirilen Arjantinli futbolcunun sözleşme detaylarında anlaşmazlık çıktığı iddia edildi.

İKİNCİ YIL İÇİN FARKLI BİR TEKLİF YAPILDI

İtalyan basınından Il Tempo'nun haberine göre Fenerbahçe ile Diego Perotti arasında sözleşme konusunda anlaşmazlık yaşandı. Sarı lacivertlilerin, Perotti'ye sunduğu sözleşmenin ikinci yılı için farklı bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Oyuncunun menajerinin taraflar arasında anlaşma zemini oluşturmak için temaslarına devam ettiği belirtildi. Diego Perotti'nin son kararını bugün vereceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Diego Perotti transferinde pürüz çıktığı iddia edildi
Haber Yorumları (2)
FİFİ: ALİ KOÇ VARSA O İMZA ATILMIŞTIR ADAM ADAM. . .
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EMRE: İMZAYI ATTI BİLE YALAN HABER YAPMAYIN. .
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