Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri beklentileri karşılayamayan İsviçreli forvet Michael Frey, takımdan yeniden gönderiliyor. Teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezon planlarında yer almayan Michael Frey'in yeni adresi ise belli oldu. Takvim'de yer alan habere göre İsviçreli forvet Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya 1 yıllığına kiralanacak.

2.6 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

26 yaşındaki forvet, 2018 yazında Fenerbahçe'ye Zürih'ten 2.6 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geride bıraktığımız sezonu Alman ekibi Nürnberg'de kiralık olarak geçiren İsviçreli golcü, çıktığı 32 karşılaşmada 5 gol atarken 5 de asist yaptı. Frey'in, Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.