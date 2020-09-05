Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, geçtiğimiz sezonu Nürnberg'de kiralık olarak geçiren Michael Frey'le ilgili de karar verildi. İsviçreli golcünün Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralanacağı ifade edildi.

05.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:15

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri beklentileri karşılayamayan İsviçreli forvet Michael Frey, takımdan yeniden gönderiliyor. Teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezon planlarında yer almayan Michael Frey'in yeni adresi ise belli oldu. Takvim'de yer alan habere göre İsviçreli forvet Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya 1 yıllığına kiralanacak.

2.6 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

26 yaşındaki forvet, 2018 yazında Fenerbahçe'ye Zürih'ten 2.6 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geride bıraktığımız sezonu Alman ekibi Nürnberg'de kiralık olarak geçiren İsviçreli golcü, çıktığı 32 karşılaşmada 5 gol atarken 5 de asist yaptı. Frey'in, Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Donald Trump Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Melisa Aslı Pamuk Nilperi Şahinkaya
Spor Can Bartu Jose Sosa Metin Oktay Burak Yılmaz Enner Valencia
Daha Fazla Kaza Ankara Sakarya Futbolcu
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 17:15:26. #1.14#
title