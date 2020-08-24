Fenerbahçe, 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mauricio Lemos'u İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe'de transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerin Las Palmas'ta forma giyen Mauricio Lemos'un transferini bitirdiği duyuruldu.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoper için Las Palmas'a 1.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği kaydedildi. Lemos, yeni takımıyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Lemos'u taşıyan uçak bugün 23.00 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

RUSYA VE İTALYA'DA DA OYNADI

28 Aralık 1995 yılında Uruguay'ın Rivera bölgesinde dünyaya gelen Mauricio Lemos futbol kariyerine Defensor'un alt yapısında başladı. 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, kariyerinde daha önce Defensor, Rubin Kazan, Sassuolo ve son olarak Las Palmas forması giydi.

BU SEZON 27 MAÇA ÇIKTI

Milli takım formasını da 2 kez giyen futbolcu, değişik tarzı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Lemos bu sezon takımıyla toplamda 27 maça çıktı ve bir gol atabildi.