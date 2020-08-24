Fenerbahçe, 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Mauricio Lemos transferini bitirdi Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Las Palmas'ta oynayan Mauricio Lemos'un transferini bitirdi. Sarı lacivertli ekibin Uruguaylı stoper için İspanyol ekibine 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un "Stoper transferini yakında açıklayacağız" sözlerinin ardından İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Fenerbahçe'nin Las Palmas'ta forma giyen Mauricio Lemos'un transferini bitirdiği duyuruldu.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı lacivertli ekibin Uruguaylı stoper için Las Palmas'a 1.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği kaydedildi.

RUSYA VE İTALYA'DA DA OYNADI

28 Aralık 1995 yılında Uruguay'ın Rivera bölgesinde dünyaya gelen Mauricio Lemos futbol kariyerine Defensor'un alt yapısında başladı. 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, kariyerinde daha önce Defensor, Rubin Kazan, Sassuolo ve son olarak Las Palmas forması giydi.

BU SEZON 27 MAÇA ÇIKTI

Milli takım formasını da 2 kez giyen futbolcu, değişik tarzı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Lemos bu sezon takımıyla toplamda 27 maça çıktı ve bir gol atabildi.

Kaynak: Hürriyet