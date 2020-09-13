Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse

Lige 2-1'lik Rizespor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe'de gözler bir kez daha transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı-lacivertliler, Muriqi'in yerini kaliteli bir isimle doldurmaya kararlı. Bir numaralı aday da Mario Mandzukic.

Hırvat yıldızın bonservisinin elinde olması, kariyerinde Bayern Münih, Juventus, Atletico Madrid gibi üst düzey takımlarda oynaması, oyun tarzı ve profesyonelliği; onu Fenerbahçe için ideal tercih haline getirdi. Emre Belözoğlu, Mandzukic'in menajeri İvan Cvjetkovic ile görüşmelere başladı. Belözoğlu, takımın gol yükünü rahatlıkla çekeceğine inandığı Mandzukic'e Çubuklu formayı giydirmeyi çok istiyor.

BAS DOST'A YEŞİL IŞIK

Fenerbahçe'de listenin başında Mandzukic olsa da alternatif isimlerle de görüşülüyor. Bunlardan biri de Bas Dost. Frankfurt, Hollandalı yıldızı kiralamaya yeşil ışık yaktı. 31 yaşındaki oyuncu da düzenli oynamak için ayrılmak istiyor. Dost da Mandzukic gibi oyun tarzıyla Erol Bulut'un istediği profile büyük ölçüde uyuyor

SON ADAY CISSE

Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi olan tecrübeli forveti mutlaka Fenerbahçe'de görmek istiyor. Bulut, 35 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de 65 maçta 42 gol atarak kendini kanıtlaması, ceza sahası içerisindeki etkinliği, bonservisinin elinde olması ve düşük maliyeti ile takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.

Başarılı teknik adam, 42 hafta sürecek olan ligde Cisse'nin birçok maçta kendilerini rahatlatacağına inanıyor. Yönetimin de Senegalli golcüye sıcak baktığı, as forvet transferinin ardından Cisse'ye imza attırılmasının planlandığı öğrenildi.

(Fanatik)