Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse

Fenerbahçe, taraftarı heyecanlandıracak, takıma hava katacak bir isme imza attırmaya kararlı. Mario Mandzukic birçok açıdan Fenerbahçe'nin kriterlerini karşılıyor. Menajeri Cvjetkovic ile pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler, Mandzukic'le anlaştıktan sonra Papiss Cisse'yi de kadrosuna katarak gövde gösterisi yapmak istiyor.

13.09.2020 11:31 | Son Güncelleme: 13.09.2020 11:45

Lige 2-1'lik Rizespor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe'de gözler bir kez daha transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı-lacivertliler, Muriqi'in yerini kaliteli bir isimle doldurmaya kararlı. Bir numaralı aday da Mario Mandzukic.

Hırvat yıldızın bonservisinin elinde olması, kariyerinde Bayern Münih, Juventus, Atletico Madrid gibi üst düzey takımlarda oynaması, oyun tarzı ve profesyonelliği; onu Fenerbahçe için ideal tercih haline getirdi. Emre Belözoğlu, Mandzukic'in menajeri İvan Cvjetkovic ile görüşmelere başladı. Belözoğlu, takımın gol yükünü rahatlıkla çekeceğine inandığı Mandzukic'e Çubuklu formayı giydirmeyi çok istiyor.

BAS DOST'A YEŞİL IŞIK

Fenerbahçe'de listenin başında Mandzukic olsa da alternatif isimlerle de görüşülüyor. Bunlardan biri de Bas Dost. Frankfurt, Hollandalı yıldızı kiralamaya yeşil ışık yaktı. 31 yaşındaki oyuncu da düzenli oynamak için ayrılmak istiyor. Dost da Mandzukic gibi oyun tarzıyla Erol Bulut'un istediği profile büyük ölçüde uyuyor

SON ADAY CISSE

Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi olan tecrübeli forveti mutlaka Fenerbahçe'de görmek istiyor. Bulut, 35 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de 65 maçta 42 gol atarak kendini kanıtlaması, ceza sahası içerisindeki etkinliği, bonservisinin elinde olması ve düşük maliyeti ile takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.

Başarılı teknik adam, 42 hafta sürecek olan ligde Cisse'nin birçok maçta kendilerini rahatlatacağına inanıyor. Yönetimin de Senegalli golcüye sıcak baktığı, as forvet transferinin ardından Cisse'ye imza attırılmasının planlandığı öğrenildi.

(Fanatik)

Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse
Haber Yorumları (1)
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Demet Akalın Ozan Çolakoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Adem Büyük Arda Turan Burak Yılmaz Eddie Newton
Daha Fazla Eylül Ankara Fırtına Antalya
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 11:52:18. #1.15#
title